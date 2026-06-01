Boydak, Uluslararası Yarışmada Birinci Oldu

National Geographic Traveller (İngiltere) tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "2026 Seyahat Fotoğrafı Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Uzman fotoğrafçılar ve sanat yönetmenlerinden oluşan jüri, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımıyla 8 kategoride düzenlenen organizasyonda kazanan eserleri belirledi.

Yarışmanın "İnsan" (People) kategorisinde, fotoğraf sanatçısı Nurettin Boydak'ın Etiyopya'nın Harar kentinde çektiği bayram namazı karesi birinciliğe layık görüldü.

Boydak, AA muhabirine yaptığı açıklamada fotoğrafı çekerken ortaya çıkan görüntünün kendisini etkilediğini, bu kareyle Müslüman toplumların kültürel çeşitliliğine dikkati çekmek istediğini söyledi.

Harar'daki bayram namazında bir araya gelen binlerce kadının renkli geleneksel kıyafetlerinin güçlü bir görsel atmosfer oluşturduğunu ifade eden Boydak, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk anda yukarıdan baktığınızda adeta renkli bir mozaik ya da dokuma hissi veren bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Bu kare, benim için sadece estetik açıdan güçlü bir fotoğraf değil, aynı zamanda Müslüman dünyanın ne kadar zengin, renkli ve farklı kültürleri içinde barındıran bir yapıya sahip olduğunu gösteren anlamlı bir sahneydi. Günümüzde İslam, çoğu zaman tek tip bir algıyla temsil ediliyor ancak sahada gördüğümüz gerçeklik çok daha farklı. Harar'da tanık olduğum bu bayram sabahı, inancın aynı zamanda renk, kültür ve toplumsal birliktelikle nasıl iç içe yaşandığını gösteriyordu."

"Renkli bir kumaş veya halı hissi uyandırıyor"

Boydak'ın havadan çektiği fotoğrafta, bayram namazı için toplanan binlerce kadının giydiği geleneksel ve renkli kıyafetlerin oluşturduğu mozaik dikkati çekiyor.

Jürinin eserle ilgili yaptığı değerlendirmede, "İlk bakışta renkli bir kumaş veya halı parçasına bakıyormuş hissi uyandıran, ardından asıl doğasını fark ettiren inanılmaz bir görüntü." ifadeleri yer aldı.

Yarışmanın diğer kategorilerinde Edward Hasler, Somdutt Prasad, Vaishu Gomthy Alwarappan, Felix Belloin, Zaeem Jafri, James Campbell ve Ben Pipe ödüle değer görüldü.

Nurettin Boydak'ın ödül alan karesi ile yarışmada dereceye giren diğer tüm fotoğraflar, Londra'daki King's Cross'ta bulunan Granary Square açık hava galerisinde 12 Temmuz'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.