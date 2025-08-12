Boyraz Pozantı'da Yatırımları Gözden Geçirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu.
Pozantı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Boyraz, Akçatekir Yaylası'nda düzenlenen toplantıya katıldı.
Toplantıda ilçedeki yatırımlar ve yapılması gereken çalışmalar ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
