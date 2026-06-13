Boz Ayı Yavruları Güvenlik Görevlisini Korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boz Ayı Yavruları Güvenlik Görevlisini Korkuttu

Boz Ayı Yavruları Güvenlik Görevlisini Korkuttu
13.06.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da gece nöbetindeki güvenlik görevlisi, iki boz ayı yavrusu ile karşılaştı.

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı'nda gece nöbeti tutan özel güvenlik görevlisi Taner Acar, güvenlik kulübesine kadar gelen iki boz ayı yavrusuyla karşılaştı. Acar kısa süreli panik yaşarken, o anlar kameraya yansıdı.

Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı'nda gece vardiyasında görev yapan özel güvenlik görevlisi Taner Acar (37), saat 02.00 sıralarında güvenlik kulübesine yaklaşan iki boz ayıyı fark etti. İlk anda tedirginlik yaşayan Acar, hayvanların yavru olduğunu anlayınca rahatladı. Bir süre kulübenin çevresinde dolaşan ayı yavruları, daha sonra baraj gövdesi üzerinde gezindikten sonra geldikleri istikamete dönerek bölgeden uzaklaştı.

'İLK BAŞTA KORKTUM'

Yaşananları anlatan Acar, "Ayvalı Barajı'nda gece vardiyasında görev yapıyordum. Saat 02.00 civarında iki ayının kulübeye doğru geldiğini gördüm. İlk başta korktum ancak yavru ayı olduklarını fark edince rahatladım. Kulübenin etrafında biraz dolaştılar, ardından bölgeden ayrıldılar" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Taner Acar, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Erzurum, Ayvalı, Güncel, Yaşam, Oltu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boz Ayı Yavruları Güvenlik Görevlisini Korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan’ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı Evinden neler çıktı neler Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı
Çıralı’daki 52 yıllık soruna yasal çözüm Çıralı'daki 52 yıllık soruna yasal çözüm
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:13
Mansur Yavaş’ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
10:03
Maçtan çok onlar konuşuluyor Dün geceyi sallayan ikili
Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili
09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
09:42
LGS’ye dakikalar kala kriz Öğrencileri okul bahçesine almadılar
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrencileri okul bahçesine almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 11:07:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Boz Ayı Yavruları Güvenlik Görevlisini Korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.