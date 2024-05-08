Boz ayıların kar eğlencesi - Son Dakika
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Boz ayıların kar eğlencesi

Erzurum'un İspir ilçesinde doğasever Bülent Erkan, Yedigöl köyü kırsalında boz ayıların kar üzerindeki güreşlerini cep telefonuyla görüntüledi. Ayılar, yiyecek aramak için arazide dolaştıktan sonra karlı zemin üzerinde koşup yuvarlanmaya başladılar. Güreşen ayıların görüntüsü gülümsetti.

08.05.2024 20:52
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Boz ayıların kar eğlencesi böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde boz ayıların kar eğlencesi kameralara yansıdı.

İspir'de dağların oğlu adıyla bilinen doğasever Bülent Erkan, Yedigöl köyü kırsalında boz ayıları görüntüledi. Cep telefonu ile ayıların kar üzerindeki güreşlerini görüntüleyen Bülent Erkan, uzun süre bölgede kaldı.

Arazide bir süre yiyecek arayan ayılar daha sonra karlı zemin üzerinde koşturdu sonra kar üzerinde yuvarlanmaya başladı. Güreşen ayıların görüntüsü gülümsetti.

Kaynak: İHA

Erzurum, İspir, Hayvanlar, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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