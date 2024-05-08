Boz ayıların kar eğlencesi böyle görüntülendi
ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde boz ayıların kar eğlencesi kameralara yansıdı.
İspir'de dağların oğlu adıyla bilinen doğasever Bülent Erkan, Yedigöl köyü kırsalında boz ayıları görüntüledi. Cep telefonu ile ayıların kar üzerindeki güreşlerini görüntüleyen Bülent Erkan, uzun süre bölgede kaldı.
Arazide bir süre yiyecek arayan ayılar daha sonra karlı zemin üzerinde koşturdu sonra kar üzerinde yuvarlanmaya başladı. Güreşen ayıların görüntüsü gülümsetti.
Son Dakika › Güncel › Boz ayıların kar eğlencesi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?