Bozay, BM Temsilcisi Diagne'yi Kabul Etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne'yi kabul etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bozay, UNFICYP Misyon Şefi Diagne ile görüştü.