Bozcaada'da gönüllüler yat rıhtımı projesine denize girerek tepki gösterdi - Son Dakika
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Bozcaada'da gönüllüler yat rıhtımı projesine denize girerek tepki gösterdi

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Bozcaada\'da gönüllüler yat rıhtımı projesine denize girerek tepki gösterdi
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Bozcaada Bizim Hareketi gönüllüleri, 4 Aralık 2025'te ihale edilen Yat Yanaşma Rıhtımı projesine dikkat çekmek için limanda denize girdi. Gönüllüler, projenin şeffaf anlatılmasını ve 2018'de 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verilen projeyle ilişkisinin açıklanmasını istedi.

(ÇANAKKALE) - Bozcaada Bizim Hareketi gönüllüleri, "Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı" projesine dikkat çekmek için limanda denize girerek eylem yaptı.

Bozcaada Bizim Hareketi gönüllüleri, "Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı" projesine denize girerek tepki gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce 4 Aralık 2025'te ihale edilen proje, 291 metre ana dalgakıranın onarılması, ana dalgakıranın 152 metre uzatılması, 165 metre tali dalgakıran yapılması, 135 metre rıhtımın onarılması ve çelik fener kulesi yapılmasını kapsıyor.

Gönüllüler, eylem sırasında projenin ada halkına açık ve şeffaf biçimde anlatılması, kıyı kullanımı, deniz ekosistemi, balıkçılık, ulaşım, kent merkezi ve ada ekonomisi üzerindeki olası etkilerinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, "Belki de bu limanda son kez özgürce ve tertemiz denize giriyoruz" dedi.

Açıklamada, 2018'de "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen "Bozcaada Balıkçı Barınağı İskelesi ve Rıhtımın Geliştirilmesi Projesi" ile 2025'te ihale edilen "Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı" projesinin aynı olup olmadığına ilişkin de açıklama istendi.

İki projenin kullanım amacı, teknik kapsamı ve çevresel etkileri bakımından karşılaştırılarak 2025'te ihale edilen projenin 2018 tarihli çevresel değerlendirme kapsamında bulunup bulunmadığının açıklanmasını isteyen gönüllüler, proje belgelerinin kamuoyuyla paylaşılması ve sorularının yanıtlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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