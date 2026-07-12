Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hışımlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bozdoğan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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