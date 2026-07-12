Bozdoğan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hışımlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.