Bozdoğan\'da Yangın

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Olukbaşı Mahallesi'nde kıl çadırı üreten işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.