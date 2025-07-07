Bozdoğan\'da Yangın Kontrol Altında

7 SAATTE KONTROL ALTINDA: 2 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi'ndeki saat 15.00 sıralarında zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. 2 hektarlık tarım alanının zarar gördüğü belirtilen yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN(Aydın),