7 SAATTE KONTROL ALTINDA: 2 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ
Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi'ndeki saat 15.00 sıralarında zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. 2 hektarlık tarım alanının zarar gördüğü belirtilen yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN(Aydın),
Son Dakika › Güncel › Bozdoğan'da Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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