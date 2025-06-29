9 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 9 saatlik müdahalesinden sonra saat 01.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN (Aydın),
Son Dakika › Güncel › Bozdoğan'daki Yangın 9 Saatte Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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