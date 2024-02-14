Bozkır'da Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ile hayvan pazarı inşaatı devam ediyor - Son Dakika
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Bozkır'da Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ile hayvan pazarı inşaatı devam ediyor

Bozkır\'da Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ile hayvan pazarı inşaatı devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi finansmanı ile Bozkır ilçesinde yapılan hayvan pazarı inşaatı hızla ilerliyor. Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, hayvan pazarı şantiyesinde incelemede bulunarak, projenin ilçe için önemli bir eksikliği giderdiğini belirtti.

14.02.2024 13:45
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Bozkır'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi finansmanı ile yapılan hayvan pazarı inşaatı devam ediliyor.

Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş ile hayvan pazarı şantiyesinde incelemede bulundu.

Turan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Bozkır ilçemiz için önemli bir eksiklik olan hayvan pazarımız, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ilçemize kazandırılıyor. Hayvan pazarımızın, Bozkır ilçe halkımıza hayırlı olması diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bozkır'da Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ile hayvan pazarı inşaatı devam ediyor - Son Dakika

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