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Bozkır toprakları orman varlığıyla yeşerecek

11 projeye 33 milyon TL harcanacak

KIRŞEHİR - Orman varlığını yüzde 3'ten yüzde 7'ye çıkaran Kırşehir'de, 2024 yılı projeleriyle bozkır topraklar yeşerecek.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Kırşehir İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Erol, 11 projeye 33 milyon 387 bin lira harcanacağını ve projelerin mevsime göre hayata geçeceğini söyledi. Erol, "Orman Genel Müdürlüğünün Kırşehir'de 11 projesi var. Projelere 33 milyon 387 bin lira harcanacak. Projeler mevsim geçişlerine göre başlanacak. Yıl sonu itibariyle projelerin tamamı gerçekleşmiş olacak" dedi.

Diğer yandan proje ile orman köylülerinden 12 aileye toplamda 3 milyon liralık kredi desteği sağlanacak. 3 milyon liranın ise yüzde 20'si hibe şeklinde olacak. Kırşehir'in yeşillenmesi adına yapılacak projelerde ise Ağaçlandırma tesisi 310 hektar, yapılmış olan ağaçlandırma çalışmalarında bakım 400 hektar, rehabilitasyon 200 hektar, erozyon kontrolü 300 hektar, toprak muhafaza ve bakım 700 hektar, kıraç dağlar işlendikten sonra dikime hazır hale getirilecek.

436 bin dekardan fazla orman alanına ulaşılan şehirde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla birlikte yüzde 100 oranında orman varlığı arttırılarak ağaçlandırma çalışmaları desteklenirken 20 binli rakamlarda olan orman varlığı yapılan aktif çalışmalarla 44 binli rakamlara kadar ulaştırıldı.