Bozkurt'ta Hırsızlık: 20 Altın Bilezik Çalındı

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir evden 20 altın bilezik ile 10 bin lira çalan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliğine başvuran giden bir kişi, evinde bulunan 20 altın bilezik ile 10 bin lirasının çalındığını belirterek, şikayetçi oldu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde çalışma yapan polis, hırsızlık şüphelisini tespit etti.

Şüpheli, ilçedeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının evindeki aramada çalınan altın bilezikler ve para ele geçirildi.

Altın bilezikler ile para, sahibine teslim edildi.