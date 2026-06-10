Bozkurt'ta Kur'an Kursu Mezuniyeti

Bozkurt'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu mezuniyet programı düzenlendi.
Müftülüğüne bağlı Merkez 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından Bozkurt Spor Salonu'nda yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.
Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık tarafından mezun olan öğrencilere çiçek takdim edilerek çeşitli hediyeler verildi.
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