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Bozok Üniversitesi ve Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları düzenlendi - Son Dakika
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Bozok Üniversitesi ve Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları düzenlendi

Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu ile Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları programında, otelin yönetim kurulu üyesi Bahadır Yasin Yaman öğrencilere mülakat teknikleri ve iş dünyasının beklentileri hakkında bilgi verdi. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan ise gençlere güvendiklerini ve iş dünyası ile üniversite arasındaki diyalogu artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bozok Üniversitesi ve Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları düzenlendi
28.12.2023 - 10:45,  Güncelleme: 10:53
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Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu ile Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle, "İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları"nın ikincisi gerçekleştirildi.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen programda, otelin yönetim kurulu üyesi Bahadır Yasin Yaman, öğrencilere mülakat teknikleri, mülakatlarda karşılaşacakları sorular ve iş dünyasının yeni mezun gençlerden beklentileri konusunda bilgi verdi.

Yaman, termal turizmle ilgili gelen soruları da cevaplandırdı.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan da geleceğin teminatı gençlere güvendiklerini belirterek, şehrin ve iş dünyasının üniversiteyle olan diyaloglarını her geçen gün artırmayı, iş dünyası buluşmaları programlarını devam ettirmeyi düşündüklerini söyledi.

Kaynak: AA
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Bozok Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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