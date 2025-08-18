Bozova'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Çiçek (26), ilçeye bağlı kırsal Kesmetaş Mahallesi'ndeki bir evin elektrik tesisatını yaptığı sırada akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiçek, kurtarılamadı.
