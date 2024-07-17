Boztram Projesi İzmit Belediye Başkanı\'na Tanıtıldı

Güncel

(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile bir araya gelerek, ulaşım projesi Boztram hakkında bilgi verdi.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, beraberindeki Başkan Yardımcıları Lütfü Obuz, Muhammet Ertürk ve İzmit Belediyesi Teknik Heyeti ile Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, Hürriyet'e pek çok belediyenin ilgi gösterdiği Boztram Nostaljik Tramvay Projesi hakkında bilgi verdi.

Başkan Hürriyet, Başkan Bakkalcıoğlu'na makamındaki ziyaretinin sonunda misafirperverliği için teşekkür etti, karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra misafiri Başkan Hürriyet ve beraberindekilerle tramvaya binerek hangara gitti. Yol boyunca tramvayda, istasyonlarda ve hangarda incelemelerde bulunan Başkan Hürriyet, Başkan Bakkalcıoğlu'ndan proje hakkında detaylı bilgiler aldı.