Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Fidan Dikim Etkinliklerine Katıldı

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(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçenin iki ayrı noktasında yapılan fidan dikim etkinliğine katıldı.

Bozüyük'te ilk olarak 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Alibeydüzü Köyü Bal Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Adem Öztürk, Başkan Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, ilçe protokolü, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte mavi ladin, toros sediri, karaçam, himalaya sediri ve karaservi türlerinde toplam bin adet fidan toprakla buluşturuldu. Öğrencilerle birlikte fidan diken Başkan Bakkalcıoğlu, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında Alibeydüzü Köyü Bal Ormanı'nda düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldım. Etkinlikte bin adet fidanı öğrencilerimiz ile birlikte toprakla buluşturarak can sularını verdik. Bugün dikilen fidanlar yarının yemyeşil ormanları ve ilçemizin akciğerleri olacaklar" dedi.

Bozüyük'te daha sonra Bilecik İl Özel İdaresi iş birliği ile "Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Ormanı" ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. Yeni Doğan Mahallesi'ndeki yeni TOKİ çıkışının karşısında yer alan alanda gerçekleştirilen etkinlikte tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Protokol üyeleri tarafından yapılan konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Başta şehit aileleri, gaziler ve şehitlerin anısını yaşatmak, doğaya katkı sağlamak amacıyla yapılan etkinliğe, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Kaymakam Adem Öztürk, Bakkalcıoğlu, sivil ve askeri protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.