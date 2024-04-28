Bozüyük Belediye Başkanı İBB teknik heyetiyle 'Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi Projesi'ni inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bozüyük Belediye Başkanı İBB teknik heyetiyle 'Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi Projesi'ni inceledi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) teknik heyetiyle bir araya gelerek 'Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi Projesi'nde incelemelerde bulundu.

28.04.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) teknik heyetiyle bir araya gelerek 'Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Bakkalcıoğlu; İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı Serap Öbekçi, İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut ve heyetten diğer konuklarla makamında bir araya geldi. Ziyarette, yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilen ve çalışmaları devam eden "Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi Projesi" ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük Belediye Başkanı İBB teknik heyetiyle 'Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi Projesi'ni inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
08:24 Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü’nden beri işsiz Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz
07:56 Brezilya’da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı
03:43 Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
03:17 Binyamin Netanyahu’yu tutuklanma endişesi bastı Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor Binyamin Netanyahu'yu tutuklanma endişesi bastı! Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor
00:01 Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı
23:51 Bolu’da toz taşınımı etkisi Gökyüzü kırmızıya büründü Bolu'da toz taşınımı etkisi! Gökyüzü kırmızıya büründü
23:23 Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez
23:15 İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın
23:10 İsrail’de hükümet karıştı Netanyahu’yu tehdit ettiler İsrail'de hükümet karıştı! Netanyahu'yu tehdit ettiler
22:52 Adıyaman’da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu Adıyaman'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
21:47 Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 10:25:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Başkanı İBB teknik heyetiyle 'Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi Projesi'ni inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement