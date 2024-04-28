Bozüyük Belediye Başkanı İBB teknik heyetiyle 'Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi Projesi'ni inceledi

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(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) teknik heyetiyle bir araya gelerek 'Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Bakkalcıoğlu; İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı Serap Öbekçi, İBB Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut ve heyetten diğer konuklarla makamında bir araya geldi. Ziyarette, yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilen ve çalışmaları devam eden "Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi Projesi" ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunuldu.