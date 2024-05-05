Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP\'nin eski Genel Başkanlarıyla bir araya geldi

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(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP'nin eski Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'dan oluşan heyeti ağırladı. Bozüyük İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Parti Yönetimi, CHP'li Belediye Meclis üyeleri ve İl Genel Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette heyet, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüştü.

Misafir heyet, Başkan Bakkalcıoğlu'nu ve parti yönetimini 31 Mart yerel seçimlerindeki başarılarından dolayı tebrik etti. Ziyarette Bakkalcıoğlu önceki dönemde hayata geçirdiği projelerini anlattı, yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi.