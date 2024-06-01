Bozüyük Belediye Başkanı Türkü Gecesine Katıldı

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin lokalinde yapılan 'Türkü Gecesi'ne katılarak, dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindeki belediye meclis üyeleri ile il genel meclis üyelerini, Dernek Başkanı Mehmet Koca karşıladı.

Türküler eşliğinde sıcak ve samimi sohbetlerin yapıldığı gecede, karşılıklı fikir alışverişinde de bulunuldu.

Gecenin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, etkinlik için dernek yöneticilerine ve üyelerine teşekkür ederek, "Sıcak ve samimi sohbetleri, sazları ve sözleriyle bizleri ağırlayan Dernek Başkanı Mehmet Koca'ya, dernek yönetimine ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.