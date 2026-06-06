Bozüyük Belediye Meclisi, 4 Gündem Maddesini Görüştü

(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısında imar planları, sanayi alanı düzenlemesi ve araç alımına ilişkin gündem maddeleri karara bağlandı. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi.

Bozüyük Belediyesi, haziran ayı olağan meclis toplantısını, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yönetiminde gerçekleştirdi.

Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, 4 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda ilk olarak gündem dışı verilen 2026 yılı bütçe görüşmelerinde; T1 cetveline işlenen 2 adet aracın adının değiştirilerek alımı konusu gündemi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra gündemin ilk maddesinde yer alan Akpınar Mahallesi'nde çeşitli parsellerde toplam 56,6233 hektar alanda, Küçük Sanayi Alanı amaçlı imar planı yapılmasına ilişkin, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13. maddesi gereği ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 2. maddesinde yer alan Yeni Mahalle 876 ada 1 parsele ilişkin 03.04.2026 tarih ve 33 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, dilekçe ile yapılan itirazın değerlendirilmesi konusu 2. oturumda görüşülmek üzere oy birliği ile İmar Komisyonu'na sevk edildi.

Ardından gündemin 3. maddesinde yer alan önerge maddesi, 2026 yılı bütçe görüşmelerinde T1 cetveline işlenen 2 adet aracın adının değiştirilerek alımı konusu 2. oturumda görüşülmek üzere oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Önerge maddesinin ardından toplantıya kısa bir ara verildi ve verilen arada ilgili komisyonlar çalışmalarını tamamladı. Aranın ardından gündemin 2. maddesinde yer alan Yeni Mahalle 876 ada 1 parsele ilişkin 03.04.2026 tarih ve 33 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, dilekçe ile yapılan itirazın değerlendirilmesi konusu ilgili komisyon raporunun okunmasının ardından oy birliği ile kabul edildi.

MUHTARLARIN TALEP VE MNERİLERİ DİNLENDİ

Gündemin 3. maddesinde yer alan önerge maddesi, 2026 yılı bütçe görüşmelerinde T1 cetveline işlenen 2 adet aracın adının değiştirilerek alımı konusu ilgili komisyon raporunun okunmasının ardından oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Gündemin son maddesinde ise bir önceki toplantıda Belediye İmar Komisyonu'na sevk edilen konu görüşülerek karar bağlandı. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi.