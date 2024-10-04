(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun 4. Dönem Gençlik Tiyatrosu'na kayıtlar bugün başladı.
Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'na katılmak isteyen lise dönemindeki gençler, kayıtlarını 14 Ekim'e kadar Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde yaptırabilecek.
Gençlik Tiyatrosu'nun yıl boyunca devam edecek eğitim ve çalışmaları, Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Son Dakika › Güncel › Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nda Gençlik Tiyatrosu Kayıtları Başladı - Son Dakika
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