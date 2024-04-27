Bozüyük Belediye Tiyatrosu Sezonu Kapattı

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(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Tiyatrosu, 2023-2024 sezonu boyunca her gösterimini kapalı gişe oynayan "Macbeth Abla" adlı oyunla sezonu kapattı.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu, 2023-2024 3. tiyatro sezonunda "Hayat Gazinosu", "Macbeth Abla", "Kalbimdeki Pervane" ve "Ayrılık" adlı 4 farklı oyun ve 30 temsille, toplam 11 bini aşkın seyirciye ulaştı.

Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun profesyonel oyuncuları aratmayan bir performans sergilediği "Macbeth Abla" oyunun her gösterimi sanatseverler tarafından keyifle izlendi. 2023-2024 tiyatro sezonunu, her gösterimini kapalı gişe oynayan "Macbeth Abla" ile kapayan Belediye Tiyatrosu, yeni sezonda da birbirinden güzel oyunlarla tiyatroseverleri buluşturmaya devam edecek.