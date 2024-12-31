Bozüyük Belediyesi, 2025 Yılı İçin Çarşı Meydanı'nı Süsledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bozüyük Belediyesi, 2025 Yılı İçin Çarşı Meydanı'nı Süsledi

Bozüyük Belediyesi, 2024 yılına veda edip 2025 yılını karşılamak için Çarşı Meydanı'na özel bir çevre dekorasyonu hazırladı. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, vatandaşları bu güzel atmosferde hatıra fotoğrafları çekmeye davet etti.

31.12.2024 15:58  Güncelleme: 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan "2025" yazılı çevre dekorasyonu, Çarşı Meydan'daki yerini aldı. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "2024'ü uğurladığımız, yepyeni umutlarla 2025'i karşıladığımız bu günlerde sevdiklerinizle birlikte bu güzel atmosferin tadını çıkarmak ve hatıra dolu fotoğraflar çekmek için Çarşı Meydan'ımıza uğramayı unutmayın" dedi.

Bozüyük'ün en hareketli bölgelerinden 100. Yıl Çarşı Meydan, yılbaşına hazırlandı. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Bozüyük'ümüzün kalbi 100. Yıl Çarşı Meydanı'mız yılbaşına özel hazırladığımız ışıl ışıl görünümüyle heyecan ve mutluluk veriyor! 2024'ü uğurladığımız, yepyeni umutlarla 2025'i karşıladığımız bu günlerde sevdiklerinizle birlikte bu güzel atmosferin tadını çıkarmak ve hatıra dolu fotoğraflar çekmek için Çarşı Meydan'ımıza uğramayı unutmayın" diye konuştu.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyenin öz kaynakları ile üretilen ve kent estetiğine katkı sağlayan yılbaşı dekorasyonu, vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı.

Kaynak: ANKA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Bozüyük, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük Belediyesi, 2025 Yılı İçin Çarşı Meydanı'nı Süsledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:41:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi, 2025 Yılı İçin Çarşı Meydanı'nı Süsledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.