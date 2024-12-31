Bozüyük Belediyesi, 2025 Yılı İçin Çarşı Meydanı'nı Süsledi

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan "2025" yazılı çevre dekorasyonu, Çarşı Meydan'daki yerini aldı. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "2024'ü uğurladığımız, yepyeni umutlarla 2025'i karşıladığımız bu günlerde sevdiklerinizle birlikte bu güzel atmosferin tadını çıkarmak ve hatıra dolu fotoğraflar çekmek için Çarşı Meydan'ımıza uğramayı unutmayın" dedi.

Bozüyük'ün en hareketli bölgelerinden 100. Yıl Çarşı Meydan, yılbaşına hazırlandı. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Bozüyük'ümüzün kalbi 100. Yıl Çarşı Meydanı'mız yılbaşına özel hazırladığımız ışıl ışıl görünümüyle heyecan ve mutluluk veriyor! 2024'ü uğurladığımız, yepyeni umutlarla 2025'i karşıladığımız bu günlerde sevdiklerinizle birlikte bu güzel atmosferin tadını çıkarmak ve hatıra dolu fotoğraflar çekmek için Çarşı Meydan'ımıza uğramayı unutmayın" diye konuştu.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyenin öz kaynakları ile üretilen ve kent estetiğine katkı sağlayan yılbaşı dekorasyonu, vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı.