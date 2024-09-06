Bozüyük Belediyesi Gündüz Bakımevi\'nde Oryantasyon Haftası Tamamlandı

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(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'ne başlayacak küçük öğrenciler, oryantasyon haftasını başarıyla tamamladı.

Bozüyük Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde oryantasyon haftası sona erdi. Bir hafta süren oryantasyon programının sonunda Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun eşi Merih Bakkalcıoğlu ve beraberindeki CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Yeğiner, Belediye Meclis Üyeleri Seda Saitoğlu, Sevgi Erdem ve Zülfiye Öney, öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldi.

Etkinlikte, velilere Başkan Bakkalcıoğlu'nun mesajını ileten Merih Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler, öğrencilere başarılı bir eğitim ve öğretim dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu. Etkinlikte ayrıca öğrenci velilerine Bakkalcıoğlu'nun mesajının yer aldığı mektup verilerek çeşitli ikramlarda bulunuldu.