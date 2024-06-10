Bozüyük Belediyesi Karne Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bozüyük Belediyesi Karne Şenliği

Bozüyük Belediyesi'nin düzenlediği 'Karne Şenliği'nde çocuklar, doyasıya eğlendi. Başkan Bakkalcıoğlu etkinlik alanına sevimli maskotlarla birlikte giriş yaparak, etkinliğe katılan herkesi selamladı. Çocuklar renkli etkinliklerle eğlendi ve çeşitli yarışmalara katıldı.

10.06.2024 09:16  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi'nin düzenlediği 'Karne Şenliği'nde çocuklar, doyasıya eğlendi.

Bozüyük Belediyesi'nin, 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi yanındaki sahada düzenlediği Karne Şenliği, yoğun ilgi gördü. Şenlik alanında çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte çocukların eğlencesine ortak oldu. Başkan Bakkalcıoğlu etkinlik alanına sevimli maskotlarla birlikte giriş yaparak, etkinliğe katılan herkesi selamladı. Başarılı bir yıl geçiren tüm çocukları tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu herkese iyi eğlenceler diledi.

Etkinlikte çocukların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Bakkalcıoğlu, çocuklar ve aileleri ile tek tek görüşerek onlarla sohbet etti, çocuklar ise bu güzel ve eğlenceli etkinlik için teşekkür etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklara Belediye tarafından şapka dağıtılırken, çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Yüz boyama etkinliğine yoğun ilgi gösteren çocuklar, gün boyu şişme oyun gruplarında canlı langırt, rodeo ve dengecide oynadı. Şenlikte ayrıca halat çekme ve sandalye kapmaca gibi yarışmalara da katılan çocuklar, tatlı bir rekabet içerisinde  yarıştı.

Kaynak: ANKA

Bozüyük Belediyesi, Etkinlik, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük Belediyesi Karne Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:06:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Karne Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement