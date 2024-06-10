Bozüyük Belediyesi Karne Şenliği

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi'nin düzenlediği 'Karne Şenliği'nde çocuklar, doyasıya eğlendi.

Bozüyük Belediyesi'nin, 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi yanındaki sahada düzenlediği Karne Şenliği, yoğun ilgi gördü. Şenlik alanında çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte çocukların eğlencesine ortak oldu. Başkan Bakkalcıoğlu etkinlik alanına sevimli maskotlarla birlikte giriş yaparak, etkinliğe katılan herkesi selamladı. Başarılı bir yıl geçiren tüm çocukları tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu herkese iyi eğlenceler diledi.

Etkinlikte çocukların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Bakkalcıoğlu, çocuklar ve aileleri ile tek tek görüşerek onlarla sohbet etti, çocuklar ise bu güzel ve eğlenceli etkinlik için teşekkür etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklara Belediye tarafından şapka dağıtılırken, çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Yüz boyama etkinliğine yoğun ilgi gösteren çocuklar, gün boyu şişme oyun gruplarında canlı langırt, rodeo ve dengecide oynadı. Şenlikte ayrıca halat çekme ve sandalye kapmaca gibi yarışmalara da katılan çocuklar, tatlı bir rekabet içerisinde yarıştı.