Bozüyük Belediyesi Kış Spor Okulları Kayıtları Devam Ediyor

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen 2024-2025 dönemi Kış Spor Okulları'na kayıtlar devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi'nin sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak ve öğrencilerin kendilerini ilgi duydukları bir spor dalında geliştirebilmelerine imkan sağlamak amacı ile Kış Spor Okulları kapsamında hazırladığı etkinlikler, 4 farklı branşta düzenlendi. 12 Kasım 2024 pazartesi günü Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde başlayan başvurular, 21 Kasım 2024 perşembe günü sona erecek.

Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu etkinliklerde, voleybol branşına 2013 ile 2015 yılları arasında doğan, güreş branşına 2011 ile 2015 yılları arasında doğan, cimnastik branşına 2016 ile 2020 arasında doğan ve satranç branşına 2010 ile 2017 yılları arasında doğan öğrenciler kayıt yaptırabilecek.