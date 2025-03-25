Bozüyük Belediyesi'nden İnönü Savaşları Şehitliği'nde Anma Töreni Hazırlığı

(BİLECİK) - İkinci İnönü Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde düzenlenecek anma töreni için hazırlıklar sürüyor.

Bozüyük Belediyesi, Akpınar Mahallesi'nde bulunan ve İstiklal Savaşı'nın Metristepe-İnönü istikametinde gelişerek tarihe İnönü Savaşları olarak geçen muharebelerin yapıldığı bölgede yer alan şehitlik içerisinde genel temizlik çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları ve şehitlikler süpürülerek temizlendi. Şehitliğin duvarları boyanarak daha bakımlı hale getirildi.

Anma törenleri, 1 Nisan 2025 Salı günü saat 12.00'de Metristepe Zafer Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, saygı atışı ve Şeref Defteri'nin imzalanması ile başlayacak. Ardından saat 13.30'da Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde devam edecek anma programında; anıta protokol tarafından çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve saygı atışı yapılacak.

Programın devamında öğrenciler tarafından şiirler okunacak, protokol üyeleri tarafından konuşmalar yapılacak. Kur'an okunarak şehitler için dua edilecek.

Anma programı, Şehitlik Defteri'nin imzalanması ve şehitlik ziyareti ile sona erecek.