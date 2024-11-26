Bozüyük Belediyesi\'nden Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Karşı Uyarı

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, havanın soğumasıyla birlikte soba ve şofbenlerin kullanımına bağlı olarak yaşanabilen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu kapsamda hazırlanan bilgilendirme afişleri, belediye ekipleri tarafından kapalı pazarda dağıtıldı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü, vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda bilgilenmeleri, daha duyarlı ve bilinçli davranmaları için hazırladığı bilgilendirme afişlerini kapalı pazarda dağıttı. Yapılan çalışma sırasında itfaiyeciler vatandaşlardan gelen soruları da cevaplandırdı.

Bilgilendirme afişlerinde, Türkiye'de her yıl binlerce kişinin sobadan sızan zehirli gazdan etkilendiğine dikkat çekilerek, "Kendinizin ve ailenizin hayatını soba zehirlenmelerine karşı koruyabilmek için kurallara uyalım" ibaresine yer verildi. Afişlerde ayrıca lodoslu havada soba yakılmaması, yakılmışsa yatarken mutlaka söndürülmesi gerektiği, bacanın duvarda yada pencerede değil mutlaka çatıda olması gerektiği, ambulans ve itfaiye beklerken pencerelerin açılması ve hastanın temiz havaya çıkarılması gerektiği vurgulanıyor.