Bozüyük Belediyesi'nden Regaip Kandili İkramı

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(BOZÜYÜK) - Bozüyük Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

Bozüyük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından mevlit şekeri dağıtıldı.

Yatsı namazı çıkışında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler, vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun kandil kutlamasını ve selamlarını iletti.