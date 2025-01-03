Bozüyük Belediyesi'nden Regaip Kandili İkramı - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi'nden Regaip Kandili İkramı

Bozüyük'te, Regaip Kandili dolayısıyla belediye tarafından camilerde ibadet eden cemaate kandil şekeri ikram edildi. Görevliler, vatandaşların kandilini kutlayarak Belediye Başkanı'nın selamlarını iletti.

03.01.2025 09:16  Güncelleme: 09:56
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(BOZÜYÜK) - Bozüyük Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

Bozüyük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından mevlit şekeri dağıtıldı.

Yatsı namazı çıkışında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler, vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun kandil kutlamasını ve selamlarını iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük Belediyesi'nden Regaip Kandili İkramı - Son Dakika

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