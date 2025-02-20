Bozüyük Belediyesi'nden 'Zamazingo' Tiyatro Gösterimi - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi'nden 'Zamazingo' Tiyatro Gösterimi

Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, Aziz Nesin'in kaleme aldığı 'Zamazingo' adlı oyunun ikinci gösterimini gerçekleştirdi. Oyun, toplumsal eleştiriyi mizahi bir dille ele alırken, yoğun ilgi gördü. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı da oyunu izledi.

20.02.2025 09:22  Güncelleme: 11:03
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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, "Zamazingo" adlı oyunun yoğun ilgi gören prömiyerinin ardından tekrar sahne alarak, tiyatroseverlerle buluştu.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve salonun tamamen dolu olduğu oyunun ikinci gösterimi de yoğun ilgi gördü. Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi'nde başarıyla mücadele ederek, Sultanlar Ligi'ne yükselme final maçlarına katılmaya hak kazanan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı da oyunu ilgi ile izledi.

Türk edebiyatının önde gelen mizah yazarlarından biri olan Aziz Nesin'in kaleme aldığı "Zamazingo" toplumsal eleştiriyi mizahi bir dille işlerken, oyunda toplumun çeşitli katmanlarındaki bireylerin ve olayların eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirildiği öyküler sunuyor. Toplumun çeşitli kesimlerinden gelen karakterler aracılığıyla, insan ilişkileri, çıkar çatışmaları ve günlük yaşamın absürd yanlarının mizahi bir üslupla işlendiği, eseri, Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun üçüncü dönem Gençlik Tiyatrosu başarıyla sahneliyor.

Yönetmenliğini Bozüyük Belediyesi eğitmenlerinden İlknur Durmaz ve Kıvanç Pehlivanoğlu'nun, dramaturgisini Özgür Yamacı'nın yaptığı oyunda Cansu Cibir, Eda Nur Çınar, Elanur Kıvılcım, Elif Nisa Kaba, Eylül Doğan, Gülşen Çakır, Hilal Meral, Medine Ayaz, Sümeyye Yıldırım ve Şevval Baran rol alıyor.

"Zamazingo" 21 Şubat 2025 Cuma günü ve 26 Şubat 2025 Çarşamba günü de saat 20.00'de seyirci karşısına çıkacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük Belediyesi'nden 'Zamazingo' Tiyatro Gösterimi - Son Dakika

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