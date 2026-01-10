Bozüyük Belediye Meclisi, 2026 Yılının İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi, ocak ayı olağan meclis toplantısını, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.

Bozüyük Belediyesi, yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, 12 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ilk sırasında yer alan "Belediye meclis üyeleri arasından denetim komisyonunun kurulmasının görüşülmesi" maddesine istinaden denetleme komisyonuna 5 üyenin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yapılan kapalı oylamada Denetim Komisyonu'na Sevgi Acar Erdem, İlter Kalkan, Zülfiye Öney, Ayşe Nur Turan ve Adnan Özel seçildi.

Başkan Bakkalcıoğlu'nun görevlendirilmesi kabul edildi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın açık bulunan 2026 yılı mali, teknik ve fizibilite destek programlarına, AB hibe programlarına, yurt dışı ülkelerin hibe programları kapsamındaki hibe teklif çağrıları ile Türkiye Cumhuriyeti bakanlıklarının, kamu kurum ve kuruluşlarının teşvik kapsamındaki proje karşılığı hibe ve destek programlarına proje sunulmasına ve talebin başarılı olması durumunda faaliyetin uygulanmasına, sunulan faaliyette kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalama hususunda Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na yetki verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 3. maddesinde yer alan Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen teknik inceleme ve resmi temas programına katılmak üzere Başkan Bakkalcıoğlu'nun görevlendirilmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Başarılı öğrencilere ödül yetkisi

İlçeyi temsil ederek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren, derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere, antrenörlere, kişi başı 50 bin TL tutarını geçmemek üzere ödül verilebilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na yetki verilmesi konusu ile Belediyede çalışmakta olan kamu görevlilerine yönelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince yetkili bulunan sendika ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Kent Lokantası'nda yemek fiyatı belirlendi

Gündemin 6,7 ve 8. maddelerinde yer alan "Geçici İşçi" pozisyonlarının 2026 mali yılı için belirlenmesi konusunun görüşülmesi konusu, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli çalıştırılabilecek olan personele (avukat, mimar, veteriner ve mühendis kadrolarına) ödenecek aylık net ücretlerin belirlenmesi konusunun görüşülmesi konusu ve boş kadro ünvan değişikliği yapılması konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. 2026 Yılı Belediye Gelir Tarifesi'nin Eczacıbaşı Bulvarı'ndaki büyük salon ücret tarifesinde bulunan "Dernek, Vakıf, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Partiler ile Eğitim Kurumları" için belirlenen ücret tarifesinin, sosyal tesisler ve mahalle konakları küçük salon ücret tarifesine aynı şekilde eklenmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesinde yer alan Bozüyük Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi Kent Lokantası'nda satışa sunulacak tabldot yemeği fiyatının belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Konunun toplantıya 15 dakika ara verilerek görüşülmesinin ardından Kent Lokantası'nda satışa sunulacak tabldot yemeği fiyatı oy çokluğu ile 115 TL olarak belirlendi. Ayrıca geçen ay Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen belediye başkanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren T.C. Bilecik İli Bozüyük Belediyesi Nakdi Yardım Uygulama Yönetmeliği (CANSUYU) kapsamında belediyeye müracaat eden ve yapılan değerlendirme sonucu yardım yapılmasına karar verilen kişilere 2026 mali yılı içerisinde ödenecek aylık yardım miktarı oy çokluğu ile 2 bin 250 TL olarak belirlendi. Toplantıda son olarak imar komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi.