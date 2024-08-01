Bozüyük Belediyesi Sanatevi Yaz Atölyeleri Panayırı ile Veda Ediyor

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(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi Sanatevi Yaz Atölyeleri, döneme 3. Geleneksel Sanatevi Panayırı ile veda edecek.

Yaz boyunca çocuklar tarafından yoğun ilgi gören Sanatevi Yaz Atölyeleri, yarın panayır ile sona eriyor. Sanatevi'nin önünde saat 18.00'de Latif ile Müjgan kukla gösterisi ile başlayacak program heyecanlı sihirbaz gösterisi ile devam edecek. Ardından Kök Boya Üretim ve Tasarım Atölyesi ile Seramik Atölyeleri'ne katılan öğrencilerin yaz boyunca emek vererek yaptıkları ürünlerin yer aldığı "Kök Boya ve Seramik Sergisi" açılacak.

Sergi açılışının ardından ise çocuklar çok sevdikleri "Çılgın Porsuk" adlı müzik grubunun konser programı ile eğlenecek.