Bozüyük Belediyesi Ücretsiz Sanatevi Yaz Atölyeleri Başladı - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi Ücretsiz Sanatevi Yaz Atölyeleri Başladı

Bozüyük Belediyesi'nin yaz atölyeleri, 'Yapay Zeka ile Drama' adlı atölye çalışmasıyla başladı. Öğrencilerin tatillerini değerlendirebilmelerine ve kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayacak atölye çalışmaları, Sanatevi'nde düzenleniyor.

11.07.2024 15:30
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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi ücretsiz Sanatevi Yaz Atölyeleri, 'Yapay Zeka ile Drama' adlı atölye çalışmasıyla başladı.

Bozüyük Belediyesi'nin yaz boyunca öğrencilerin iyi vakit geçirerek tatillerini değerlendirebilmelerine ve kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayacak atölye çalışmaları, Sanatevi'nde başladı.

9, 11 ve 13 yaş üzeri olmak üzere 3 farklı yaş grubunda düzenlenen 'Yapay Zeka ile Drama' adlı atölye çalışmasının eğitmeni Erdinç Yangel, öğrencileri ile birlikte çalışmalarının 1 hafta boyunca süreceğini belirterek, "Yapay Zeka, günümüz dünyasında birçok konuda bize yardımcı oluyor. Her yenilik gibi, Yapay Zeka da hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu gelişmeleri kaçırmamak, ivedi bir şekilde hayatımıza entegre edebilmek için, soyut bir kavram olan Yapay Zekayı hem anlamamız hem de aktif kullanmamız gerekiyor" dedi.

Sanatevi yaz dönemi atölye çalışmaları, Seramik Atölyesi, Kök Boya Üretim ve Tasarım Atölyeleri ile özel bireyler için Yaratıcı Drama, Beden Perküsyonu, Seramik ile Sanat Terapisi Atölyeleri ile devam edecek.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Ücretsiz Sanatevi Yaz Atölyeleri Başladı - Son Dakika
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