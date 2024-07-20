Bozüyük Belediyesi Yediler Mahallesi\'nde Yağmur Suyu Hatlarını Yeniliyor

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi ekipleri, Yediler Mahallesi'nde yağmur suyu hatlarını yeniliyor.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından Yediler Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında Zafer Caddesi'nde yer alan ana yağmur suyu hattında meydana gelen sorunlar giderilerek hatta yenileme yapılıyor. Çalışmalar devam ederken, ekipler rutin hat arıza tadilatı ve çeşitli rögar temizliklerini de sürdürüyor.