Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi\'nden 23 Nisan coşkusu

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(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi'nin öğrencileri, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan'ı kutladı. En güzel kıyafetlerini giyerek etkinliklere katılan küçük öğrencilerin kreşin bahçesindeki eğlenceli bayram kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.