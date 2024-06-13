Bozüyük Rotary Kulübü Başkanı Belediye Başkanını Ziyaret Etti

(BİLECİK) - Bozüyük Rotary Kulübü Dönem Başkanı Akın Erkan, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.
Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Rotary Kulübü Dönem Başkanı Akın Erkan, Bozüyük Rotary Kulübü gelecek dönem Başkanı Tuncay Tunca ve Rotary Kulübü üyeleri Alpay Adakan, Berkay Kocaman ve Şenol Yalçın'ı makamında ağırladı.
Fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Rotary Kulübü Dönem Başkanı Erkan, kulübün çalışmaları hakkında Başkan Bakkalcıoğlu'na bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Bakkalcıoğlu misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette Belediye Meclis Encümen üyeleri Sezai İnci ile Serdar Çaldemir de hazır bulundu.
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