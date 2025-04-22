Bozüyük'te 23 Nisan Coşkusu: Başkan Bakkalcıoğlu Öğrencilere Bayram Kutladı

(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı. İlk olarak koltuğunu Öğretmen Bekir Aral İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ada Esin'e devreden Bakkalcıoğlu, daha sonra Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nde düzenlenen kutlamalara katıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Ela Çam'ı ve Ada Esin'i makamında ağırladı. İlk olarak, geçen yıl klorlama havuzunda geçirdiği kazanın ardından sağlığına kavuşan Ela Çam ve ailesi ile bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, onlarla bir süre sohbet etti. Ardından hediye takdiminde bulunan Bakkalcıoğlu, Ela'nın bayramını kutladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Öğretmen Bekir Aral İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ada Esin'e devretti. Bakkalcıoğlu, bir süreliğine Bozüyük Belediye Başkanı olan Ada Esin'i, okul müdürü ve öğretmenini "hoş geldiniz" diyerek karşıladı. Makam koltuğuna oturan çocuk başkan Ada Esin, Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ardından İtfaiye Müdürü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Spor ve Sanatevi birimleri ile telefonda görüşen Ada Esin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programda ayrıca Başkan Bakkalcıoğlu, Ada Esin'e hediye takdiminde bulunarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bakkalcıoğlu, minik öğrencileri yalnız bırakmadı

Bakkalcıoğlu, daha sonra Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı. Minik öğrencileri bayram kutlamalarında yalnız bırakmayan Bakkalcıoğlu, kreş öğrencilerinin ve tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak miniklere nice güzel bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu.