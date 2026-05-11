Bozüyük'te "Anneler Günü Eğlencesi" Düzenlendi

11.05.2026 09:56  Güncelleme: 11:06
Bozüyük Belediyesi'nin 4 Eylül Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi'nde düzenlediği "Anneler Günü Eğlencesi" programına katılan anneler keyifli bir gün geçirdi.

Bozüyük Belediyesi 4 Eylül Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen Anneler Günü Eğlencesi'nde Bozüyüklü kadınlar Anneler Günü'nü doyasıya eğlenerek kutlarken; salon girişinde etkinliğe katılan tüm annelere çiçek hediye edildi.

BAKKALCIOĞLU, ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Program, Anadolu Kadınları Halk Oyunları Ekibi'nin halk oyunları gösterisi ile başladı. Ardından programa katılan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, salonda bulunan herkesin Anneler Günü'nü kutlayarak bir konuşma yaptı. Bakkalcıoğlu konuşmasında, "İnsanı hayata bağlayan en önemli sevgi anne sevgisidir. Çünkü insana hayatı, bütün güçlükleri öğreten, özgüvenini sağlayan, ona yetişmesine her katkıyı veren anne sevgisidir. Biz burada bu etkinlikleri yaparken ben annelerin topluma yetiştirdiği evlatları ile verdiği destekler için son derece sevgilileriyle verdikleri katkılar için onları bir kez daha anmak istiyorum. Anneler Günü" kutlu olsun. İyi eğlenceler" ifadelerine yer verdi.

KADIN RİTİM GRUBU'NUN PERFORMANSI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bakkalcıoğlu'nun konuşmasının ardından çeşitli yaş gruplarından oluşan 80 kişilik Bozüyük Belediyesi Kadın Ritim Grubu sahne aldı. Grup performanslarıyla büyük beğeni ile izlendi. Hareketli parçalarla anneleri coşturan grup yoğun alkış aldı. Gösterinin sonunda sahneye gelen Bakkalcıoğlu grubu tebrik ederek, grubun eğitmeni Nevin Büyük'e emekleri için teşekkür etti ve çiçek takdiminde bulundu.

Daha sonra sahne alan Bozüyük Belediyesi Kent Orkestrası sevilen şarkıları Bozüyüklü anneler için seslendirdi. Katılımcılar şarkılara eşlik ederek eğlenirken hep bir ağızdan marşlara da eşlik etti. Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Kent Orkestrası'nın solistleri Senanur Kale ve Olcay Gülpınar'a da bu güzel program için teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Programın son bölümünde yer alan DJ Musa Urhal da sergilediği performansla programa ayrı bir renk kattı.

Kaynak: ANKA

