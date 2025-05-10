Bozüyük'te Anneler Günü Kutlaması

Bozüyük Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nin minik öğrencileri okul çıkışında kendilerini almaya gelen annelerini, hazırladıkları sürpriz hediyeler ile karşıladı.

Miniklerin kutlamasına eşlik eden Merih Bakkalcıoğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Filiz Yeğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri Sevgi Acar Erdem ve Seda Saitoğlu, minik öğrencilerin annelerinin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladılar. Annelere, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun selamlarını ve Anneler Günü kutlamasını iletip hediyeler takdim ettiler.

Merih Bakkalcıoğlu, "Sonsuz sevgileri ve fedakarlıklarıyla baş tacımız olan ve haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.