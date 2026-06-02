Bozüyük\'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi düzenlendi.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Bozüyük Halk Eğitim Merkezi'nde açılan sergide, Halk Eğitim Merkezi ile farklı kurum ve sivil toplum kuruluşlarının kurslarında yıl boyunca el emeğiyle üretilen ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Evren Canyılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, 1 Eylül 2025'ten bu yana Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 456 kurs açıldığını ve bu kurslardan 9 bin 249 vatandaşın faydalandığını söyledi.

Programa, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.