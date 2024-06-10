Bozüyük\'te Kaçak Tütün Operasyonu: 38 Bin 640 Makaron Ele Geçirildi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 38 bin 640 dolu ve boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün ve tütün mamulü ticareti yapan kişileri belirlemeleri üzerine yer kiralamak süretyle makaron doldurarak sigara haline getirdikleri tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşyerinde yapılan aramada, 27 bin dolu ve 11 bin 640 boşmakaron, 3 adet sigara sarma makinesi, 2 adet sigara makinelerini çalıştıran kompresör ile 14,7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.