Bozüyük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 38 Bin 640 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bozüyük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 38 Bin 640 Makaron Ele Geçirildi

Bozüyük\'te Kaçak Tütün Operasyonu: 38 Bin 640 Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak tütün ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 27 bin dolu ve 11 bin 640 boş makaron, sigara sarma makinesi, kompresör ve kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.06.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 38 bin 640 dolu ve boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün ve tütün mamulü ticareti yapan kişileri belirlemeleri üzerine yer kiralamak süretyle makaron doldurarak sigara haline getirdikleri tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşyerinde yapılan aramada, 27 bin dolu ve 11 bin 640 boşmakaron, 3 adet sigara sarma makinesi, 2 adet sigara makinelerini çalıştıran kompresör ile 14,7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Bilecik, Makaron, Bozüyük, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozüyük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 38 Bin 640 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:53:58. #1.11#
SON DAKİKA: Bozüyük'te Kaçak Tütün Operasyonu: 38 Bin 640 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement