Bozüyük\'te Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

H.İ.U. (62) idaresindeki 11 ACU 672 plakalı otomobil, Bozüyük-Tavşanlı kara yolunun Dodurga beldesi yakınlarında A.T. (47) yönetimindeki 11 DC 320 plakalı otomobile arkadan çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü H.İ.U ve eşi F.U. (61) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.