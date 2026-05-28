Bozüyük\'te Sağanak Yağış Sorun Yarattı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede gök gürültülü sağanak şeklinde başlayan yağış, bazı bölgelerde doluya dönüştü.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
