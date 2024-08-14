Bilecik'in Bozüyük ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı uygulamada, üzerinde esrar bulunan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Emniyet Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Kent merkezinde uygulamada, kişinin üzerinde bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmaktan" yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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