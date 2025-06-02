Bozüyük'te Vali Şefik Aygöl'e Fahri Hemşehrilik Beratı Verildi

(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun yönetiminde gerçekleştirilen haziran ayı olağan meclis toplantısında Tunceli Valisi olarak atanan Vali Şefik Aygöl için fahri hemşehrilik beratı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda üç gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ilk sırasında yer alan Vali Şefik Aygöl için " Bilecik'te yaptığı görev süresince tüm belediye başkanlıklarına göstermiş olduğu mümtaz iş birliği anlayışından ayrıca ilçemize göstermiş olduğu özel ilgi, alaka, sevgi ve yaptığı hizmetlerden dolayı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (r) bendi gereğince 'fahri hemşehrilik beratı' verilmesi" konusu görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek taleplerini dinledi.