Bozüyük'te Yöresel Türküler Şöleni düzenlendi

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(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Yöresel Türküler Şöleni'ne katıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yöresel Türküler Şöleni'nde Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin saz ve koro sanatçıları tarafından yöresel türküler seslendirildi. Folklor gösterilerinin de yer aldığı program, ilgi ile izlendi.

Programın sonunda sahneye gelen Başkan Bakkalcıoğlu, programda görev alan herkese teşekkür ederek, plaket ve katılım belgelerini takdim etti. Bakkalcıoğlu, "Değerli hemşehrilerim ile birlikte derneğimizin saz ve koro sanatçıları tarafından birbirinden değerli yöresel türkülerimizin seslendirildiği ve yöremize ait folklor gösterilerinin sahnelendiği unutulmaz bir program izledik. Bu güzel etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen başta Dernek Başkanı Mehmet Koca olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.