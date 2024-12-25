Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler için ağız ve diş sağlığı ile teknoloji bağımlılığı eğitimi düzenlendi.
Toplum Sağlığı Merkezi personelince ilçedeki anaokulu ve ilkokullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Görevliler, öğrencilere teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri, sağlıklı teknoloji kullanımı ve dijital dünyada dengeyi korumanın önemini anlattı.
Eğitimin ardından öğrencilerin soruları yanıtlandı.
Son Dakika › Güncel › Bozyazı'da Ağız-Diş ve Teknoloji Eğitimi - Son Dakika
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