Bozyazı'da asayiş toplantısında 8 aylık verilerde yüzde 16,5 gerileme yaşandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında, yılın ilk 8 ayında suç oranlarının geçen yıla göre yüzde 16,5 düştüğü açıklandı. Kaymakam, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında yapılan toplantıda, yılın ilk 8 ayındaki asayiş verileri ele alındı.
Toplantıda, asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,5 gerileme yaşandığı belirlendi.
Topsakaloğlu, ilçede huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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